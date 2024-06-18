Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. В сети обнародовали соответствующее распоряжение диктатора.

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Новый уровень сотрудничества между Россией и КНДР

Диктатор Владимир Путин собирается посетить Северную Корею. Перед своим визитом он обнародовал статью, в которой выразил благодарность КНДР за "решительную поддержку" войны против Украины.

Также там было цинично указано, что Путин готов к тесному взаимодействию с КНДР, чтобы "сделать международные отношения более демократичными и стабильными". Вот глава Кремля и подписал соответствующее распоряжение.

Принять предложение МИД России, заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой,

– говорится в документе.

Распоряжение о сотрудничестве России и КНДР / Фото росСМИ

Заметим, западные спецслужбы считают, что Северная Корея стала ключевым поставщиком боеприпасов для России, а спутниковые изображения свидетельствуют о значительном росте перевозок между двумя странами.

Поэтому, вероятнее всего, что документ расширит военное сотрудничество двух государств и позволит стране-агрессору и в дальнейшем получать ракетное вооружение от КНДР.

Ранее стало известно, что КНДР могла отправить в Россию не менее 10 тысяч транспортных контейнеров. Там может быть около 4,8 миллиона артиллерийских снарядов.