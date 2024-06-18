Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что Россия может получить от КНДР рабочую силу. Вероятно, что ее Путин использует для войны.
Смотрите также Жалуется на удары по России и хочет "демократии": Путин опубликовал статью перед поездкой в КНДР
Не только оружие
Политтехнолог рассказал, что Северная Корея может поставлять России большое количество рабочей силы, что является не хорошей новостью. Хотя страна-агрессор, которая присоединилась к санкциям ООН против КНДР не имеет права к такому сотрудничеству.
А вот сейчас Россия может выйти из этих санкций и большое количество рабочей силы, не исключаю, что потенциального мобилизационного резерва, может быть у нее,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Какое оружие может получить Россия
По словам политтехнолога, Путин ищет нового стратегического партнера, который будет поставлять большое количество боеприпасов. Для примера, Россия уже получила 5 миллионов артиллерийских снарядов, хоть и не самого лучшего качества.
Кроме этого, Северная Корея уже поставляла стране-агрессору баллистические ракеты KN-2, которые похожи на российские ракеты "Искандер".
Северной Корее от России нужны военные и космические технологии, ведь она не смогла запустить свой спутник-разведчик. Также ей нужно сотрудничество по разведывательным снимкам.
"Северная Корея уже долго находится под санкциями, несмотря на то, что люди там живут очень бедно, в полном информационном вакууме, оружие производят исправно и поставляют миллионами. Я не исключаю, что часть заводов по изготовлению оружия будут переориентированы конкретно под нужды России", – заметил Тизенгаузен.