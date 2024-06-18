Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що Росія може отримати від КНДР робочу силу. Ймовірно, що її Путін використає для війни.

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Не тільки зброя

Політтехнолог розповів, що Північна Корея може постачати Росії велику кількість робочої сили, що є не хорошою новиною. Хоча країна-агресорка, яка приєдналась до санкцій ООН проти КНДР, не має права до такої співпраці.

А от зараз Росія може вийти з цих санкцій і велика кількість робочої сили, не виключаю, що потенціального мобілізаційного резерву, може бути в неї,

– підкреслив Тизенгаузен.

Яку зброю може отримати Росія

За словами політтехнолога, Путін шукає нового стратегічного партнера, який буде постачати велику кількість боєприпасів. Для прикладу, Росія вже отримала 5 мільйонів артилерійських снарядів, хоч і не найкращої якості.

Крім цього, Північна Корея вже постачала країні-агресорці балістичні ракети KN-2, які схожі на російські ракети "Іскандер".

Північній Кореї від Росії потрібні воєнні та космічні технології, адже вона не змогла запустити свій супутник-розвідник. Також їй потрібна співпраця щодо розвідувальних знімків.

"Північна Корея вже довго є під санкціями, не дивлячись на те, що люди там живуть дуже бідно, в повному інформаційному вакуумі, зброю виробляють справно й постачають мільйонами. Я не виключаю, що частина заводів по виготовленню зброї будуть переорінтовані конкретно під потреби Росії", – зауважив Тизенгаузен.