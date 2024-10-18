Кирило Буданов сказав, що військові Північної Кореї воюватимуть в Україні. За його словами. вже до листопада їх готовими будуть 11 тисяч.

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Вирушать до Курської області

Він пояснив, що північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси.

Водночас перший кадровий склад із 2 600 солдатів КНДР вирушить до Курської області. Наразі три триває операція Сил оборони України, а Росія активізувала свої спроби повернути свої позиції.

Куди відправлять решту наразі не зрозуміло.

Зараз ми не маємо повної картини,

– пояснив Буданов.

Водночас, за його словами, зараз триває підготовка цих солдатів. Розмови про те, що військові КНДР виступлять на боці Росії тривають доволі давно. Зокрема, Тарас Чмут та Максим Жорін говорили, що вони, ймовірно, таки вступлять у війну.