Країни-члени Альянсу мають докази, що Пхеньян відправив своїх військових до Росії. Про це у відповідь на запит DW повідомила речниця НАТО Фара Дахлалла.

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Що сказали в НАТО про війська КНДР у Росії

Фара Дахлалла зазначила, що члени Альянсу підтвердили докази розгортання військ КНДР в Росії.

Якщо цим військам доведеться воювати в Україні, це означатиме значне посилення підтримки Північною Кореєю незаконної війни Росії та ще одну ознаку значних втрат Росії на лінії фронту,

– заявила речниця.

Також інформацію про північнокорейських солдатів у Росії підтвердили й у Білому домі. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу наголосив, що до середини жовтня КНДР відправила "не менше ніж 3 000 солдатів на схід Росії".

"За нашими оцінками, ці військові на кораблях вирушили з порту Вонсан у Північній Кореї до російського Владивостока. Звідти північнокорейські військові прибули до низки військових тренувальних центрів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку", – наголосив Кірбі.

Окрім того, він уточнив, що наразі достеменно не зрозуміло, чи братимуть ці північнокорейські військові пряму участь у бойових діях проти України разом із російськими.

Безумовно, така ймовірність викликає значне занепокоєння. Після завершення підготовки ці військові, можливо, вирушать на захід Росії, де воюватимуть проти українських військових,

– зазначив посадовець.

Кірбі також наголосив, що США вже повідомили Україні своє бачення цієї ситуації. Також американська сторона перебуває у тісному зв’язку з союзниками стосовно "наслідків такого кардинального кроку і нашої можливої реакції".

Зрештою представник Білого дому повідомив, що можливий вступ північнокорейських військ"буде ознакою слабкості, а не сили Кремля".