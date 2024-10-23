Про це повідомили журналісти Reuters з посиланням на дані розвідки Південної Кореї. Зазначається, що ця кількість вдвічі більша за попередню оцінку – раніше в Сеулі заявляли, що до Росії відправили 1 500 північнокорейських військових.

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КНДР перекидає військових до Росії

Загалом Пхеньян пообіцяв Кремлю відправити в Росію близько 10 000 військових, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня.

Ознаки навчання військ у Північній Кореї виявили у вересні та жовтні. Схоже, що війська зараз розосереджені по кількох навчальних закладах у Росії та адаптуються до місцевого середовища,

– сказала Пак Сун Вон, членкиня парламентського комітету з розвідки.

Раніше Кремль відкинув заяву Південної Кореї про розгортання військ КНДР, а представник Північної Кореї в ООН назвав це "безпідставними чутками". Варто зазначити, що і Москва, і Пхеньян також заперечували поставки зброї, водночас вони пообіцяли посилити військові зв'язки, підписавши відповідний договір.

У Південній Кореї також повідомили, що Росія найняла "велику кількість" перекладачів для північнокорейських солдатів, навчаючи роботі з озброєнням, зокрема з безпілотниками.

До слова, раніше журналісти WSJ повідомили, що договір між Росією та КНДР включав секретний пункт про відправку на війну в Україні північнокорейських військових.