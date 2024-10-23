Справжнім стримувальним фактором для КНДР може стати Південна Корея і зброя, яку вона може передати Україні. Таку думку 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

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Яку зброю може передати Південна Корея Україні

В міжнародних ЗМІ з'являється інформація, що Південна Корея розглядає можливість відправки своїх військових та розвідників в Україну, після того, як КНДР відправила війська на підтримку Росії.

Південна Корея досить розвинена країна і вона справді може нам допомогти. Не думаю, що це будуть ракети чи інша летальна зброя, але це може бути зброя, що допоможе вести розвідку, перехоплювати дрони, запускати дрони, РЕБ, системи зв'язку, системи навігації тощо,

– вважає Гетьман.

До того ж власна ініціатива Південної Кореї є особливо цінною на фоні зволікань з рішучою реакцією від західних союзників України.