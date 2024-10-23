Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на данные разведки Южной Кореи. Отмечается, что это количество вдвое больше предыдущей оценки – ранее в Сеуле заявляли, что в Россию отправили 1500 северокорейских военных.

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КНДР перебрасывает военных в Россию

В общем Пхеньян пообещал Кремлю отправить в Россию около 10 000 военных, размещение которых, как ожидается, завершится до декабря.

Признаки обучения войск в Северной Корее обнаружили в сентябре и октябре. Похоже, что войска сейчас рассредоточены по нескольким учебным заведениям в России и адаптируются к местной среде,

– сказала Пак Сун Вон, член парламентского комитета по разведке.

Ранее Кремль отверг заявление Южной Кореи о развертывании войск КНДР, а представитель Северной Кореи в ООН назвал это "безосновательными слухами". Стоит отметить, что и Москва, и Пхеньян также отрицали поставки оружия, в то же время они пообещали усилить военные связи, подписав соответствующий договор.

В Южной Корее также сообщили, что Россия наняла "большое количество" переводчиков для северокорейских солдат, обучая работе с вооружением, в частности с беспилотниками.

К слову, ранее журналисты WSJ сообщили, что договор между Россией и КНДР включал секретный пункт об отправке на войну в Украину северокорейских военных.