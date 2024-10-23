Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного экс-сотрудника российской разведки. Прибытие войск Северной Кореи в Россию уже подтвердили в Пентагоне.

Смотрите также Ракеты долетают до Москвы и миллионы снарядов: какое оружие Южная Корея может предоставить Украине

Секретный пункт об отправке войск КНДР на войну

По данным собеседника WSJ, секретный пункт, позволяющий КНДР отправить военнослужащих, был включен в договор между Москвой и Пхеньяном, который лидеры двух стран подписали в июне 2024 года.

КНДР сначала предложила России артиллерийские снаряды в обмен на продовольствие и топливо, но соглашение также включало секретный пункт об отправке солдат. Первых 1000 военных отправят в Украину, чтобы на опыте России непосредственно научиться ведению войны".

Пока большинство северокорейских военных остаются на значительном расстоянии от линии фронта, но им показывают, как россияне решают вопросы логистики и фронтовой тактики, они также получают новые сведения о современной войне дронов,

– сказано в публикации.

По данным источника, в дальнейшем планируется отправка еще большего количества северокорейских солдат в Украину.

Аналитики ожидают, что северокорейские солдаты могут выполнять различные роли – от техников-ракетчиков до работников, поддерживающих логистику на передовой.

Отметим, что глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что появление северокорейских войск в Курской области ожидается уже в среду, 23 октября. Они будут помогать защитить регион от ВСУ.