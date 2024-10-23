Про це повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на неназваного ексспівробітник російської розвідки. Прибуття військ Північної Кореї до Росії вже підтвердили у Пентагоні.

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Секретний пункт про відправку військ КНДР на війну

За даними співрозмовника WSJ, секретний пункт, що дозволяє КНДР відправити військовослужбовців, був включений до договору між Москвою та Пхеньяном, який лідери двох країн підписали у червні 2024 року.

КНДР спочатку запропонувала Росії артилерійські снаряди в обмін на продовольство та паливо, але угода також включала секретний пункт про відправку солдатів. Перших 1000 військових відправлять в Україну, аби на досвіді Росії безпосередньо навчитися ведення війни".

Поки більшість північнокорейських військових залишаються на значній відстані від лінії фронту, але їм показують, як росіяни розв'язують питання логістики та фронтової тактики, вони також отримують нові відомості про сучасну війну дронів,

– сказано в публікації.

За даними джерела, в подальшому планується відправка ще більшої кількості північнокорейських солдатів до України.

Аналітики очікують, що північнокорейські солдати можуть виконувати різні ролі – від техніків-ракетників до працівників, що підтримують логістику на передовій.

Зазначимо, що глава ГУР Кирило Буданов заявив, що на поява північнокорейських військ у Курській області очікується вже у середу, 23 жовтня. Вони будуть допомагати захистити регіон від ЗСУ.