Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, інформує Reuters.

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"Маємо докази, що війська КНДР перебувають у Росії", – зазначив Остін.

При цьому він зазначив, що наразі достеменно невідомо, чим солдати займаються у Росії.

"Що саме вони там роблять? Залишилося з'ясувати. Ми повинні розібратися", – додав очільник Пентагону.

КНДР відпривила своїх вояк у Росію