Почему Узбекистан отказался от вступления в этот союз

Как сообщают российские СМИ, чтобы уговорить Узбекистан вступить в этот союз, в августе в Ташкент приезжал премьер-министр России Михаил Мишустин. Кремль якобы предложил узбекскому правительству выгодные условия.

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Обратите внимание! В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Россия, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан.

Во время встречи с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым, Мишустин называл следующие преимущества вступления Ташкента в ЕАЭС:

новые рынки для сбыта;

справедливая конкуренция;

выгодные предложения для бизнеса.

Однако первый заместитель спикера Законодательной палаты парламента Узбекистана Акмаль Саидов заявил, что при изучении основополагающих документов ЕАЭС преимуществ для республики не было найдено. Узбекский чиновник уточнил, что пока для его страны будет оптимальным оставаться в роли наблюдателя.

Обратите внимание! Ранее Казахстан уже отказался вступать в БРИКС.