С чем связано возможное закрытие шахты
Как сообщает Центр противодействия дезинформации, о возможном закрытии шахты объявил глава Тувы. В первую очередь на это решение влияют нынешние низкие квоты на гарантированный вывоз угля из республики.
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Обратите внимание! Добычей угля в единственной шахте, находящейся в республике Тува, занимается российская компания "Межегейуголь".
Если "Межегейуголь" прекратит добычу это приведет к:
- увольнению с работы ориентировочно 390 работников;
- уменьшению налоговых поступлений.
Как повлияли санкции на горную промышленность России
На российскую горную промышленность сильно повлияли введенные санкции. В частности, в результате внедрения этих ограничений для России полностью закрыли европейские рынки для реализации угля.
Китай и Индия также ограничили покупку этого сырья. К тому же КНР ввела на ввоз российского угля пошлину.
Заметьте! Стоимость угля на мировом рынке снизилась.