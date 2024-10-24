С чем связано возможное закрытие шахты

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, о возможном закрытии шахты объявил глава Тувы. В первую очередь на это решение влияют нынешние низкие квоты на гарантированный вывоз угля из республики.

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Обратите внимание! Добычей угля в единственной шахте, находящейся в республике Тува, занимается российская компания "Межегейуголь".

Если "Межегейуголь" прекратит добычу это приведет к:

увольнению с работы ориентировочно 390 работников;

уменьшению налоговых поступлений.

Как повлияли санкции на горную промышленность России

На российскую горную промышленность сильно повлияли введенные санкции. В частности, в результате внедрения этих ограничений для России полностью закрыли европейские рынки для реализации угля.

Китай и Индия также ограничили покупку этого сырья. К тому же КНР ввела на ввоз российского угля пошлину.

Заметьте! Стоимость угля на мировом рынке снизилась.