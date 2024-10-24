З чим пов'язане можливе закриття шахти

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, про можливе закриття шахти оголосив очільник Туви. Першочергово на це рішення впливають теперішні низькі квоти на гарантований вивіз вугілля з республіки.

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Зверніть увагу! Видобутком вугілля у єдиній шахті, що знаходиться в республіці Тува, займається російська компанія "Межегейуголь".

Якщо "Межегейуголь" припинить видобуток це призведе до:

звільнення з роботи орієнтовно 390 працівників;

зменшення податкових надходжень.

Як вплинули санкції на гірничу промисловість Росії

На російську гірничу промисловість сильно вплинули введені санкції. Зокрема, внаслідок впровадження цих обмежень для Росії повністю закрили європейські ринки для реалізації вугілля.

Китай та Індія також обмежили купівлю цієї сировини. До того ж КНР впровадила на ввіз російського вугілля мито.

Зауважте! Вартість вугілля на світовому ринку знизилась.