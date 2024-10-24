На днях ЗМІ писали про те, що Володимир Зеленський готує додатковий план на час війни, зосереджений на внутрішніх діях України у сферах оборони, економіки та соціальної політики. Підбиваючи підсумки Ставки, президент підтвердив намір створення ще одного плану.

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План посилення України

Так, глава держави повідомив, що доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України.

Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати,

– наголосив політик.

За його словами, це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. "За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО", – уточнив президент.

Зміцнення оборони та підготовка до зими

Крім того, Зеленський розповів, що на Ставці обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Зокрема, довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості.

Були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки. Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені,

– зазначив президент.