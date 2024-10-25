Про це президент України написав у своєму телеграм-каналі. Окрім цього, також обговорили низку важливих питань в інших галузях нашої держави.

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Що сказав Зеленський нового про внутрішній План перемоги

Володимир Зеленський розповів, що 25 жовтня він провів тривалу нараду з військовими, представниками розвідки, секретарем РНБО, урядовцями та Офісом Президента. Нарада стосувалася підсумків його нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства.

Ключові питання – про те, що зараз поки обмежує можливості України, і як їх можна вирішити. Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім Планом перемоги,

– сказав український лідер.

Також Зеленський доручив ГУР разом із СБУ особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб.

Зеленський провів нараду, де обговорювали й внутрішній План перемоги / Фото Офісу Президента

"Зараз по цьому результати недостатні", – зауважив президент.

Окрім цього, на нараді опрацювали питання деяких законодавчих змін, які потрібні, а також санкційної політики та нашої дипломатії. Зеленський пообіцяв, що за кілька тижнів він заслухає відповідні результати.

До слова, Володимир Зеленський 24 жовтня підтвердив розроблення внутрішнього Плану посилення України. Цей документ стосується фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.