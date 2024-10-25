Сначала угроза была для северо-восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

21:01, 25 октября Воздушные силы сообщили о: "Шахедах" на Киевщине – курсом на Киев.

Нескольких группах "Шахедов" на Черниговщине – курсом на запад.

20:57, 25 октября В Киеве также прозвучала воздушная тревога.

20:42, 25 октября В Киевской области – воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".

20:05, 25 октября Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте

19:51, 25 октября "Шахеды" движутся из Сумской области на Черниговскую.