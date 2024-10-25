Сначала угроза была для северо-восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытия гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Воздушные силы сообщили о:
- "Шахедах" на Киевщине – курсом на Киев.
- Нескольких группах "Шахедов" на Черниговщине – курсом на запад.
В Киеве также прозвучала воздушная тревога.
В Киевской области – воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".
Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте
"Шахеды" движутся из Сумской области на Черниговскую.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.