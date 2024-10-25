Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Вночі ворог атакував 63 "Шахедами": скільки вдалося збити

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

20:57, 25 жовтня У Києві також пролунала повітряна тривога.

20:42, 25 жовтня У Київській області – повітряна тривога через загрозу "Шахедів".

20:05, 25 жовтня Де зараз лунає тривога: дивіться на карті

19:51, 25 жовтня "Шахеди" рухаються із Сумщини на Чернігівщину.