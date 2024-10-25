Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, прямувати в укриття цивільного захисту.
До теми Вночі ворог атакував 63 "Шахедами": скільки вдалося збити
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
У Києві також пролунала повітряна тривога.
У Київській області – повітряна тривога через загрозу "Шахедів".
Де зараз лунає тривога: дивіться на карті
"Шахеди" рухаються із Сумщини на Чернігівщину.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.