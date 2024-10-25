У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи ППО. Там розповіли, скільки ворожих цілей знищено.

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Скільки ворожих цілей вдалося приземлити

У ніч на 25 жовтня 2024 року, починаючи із 23 години вечора 24 жовтня, ворог атакував 63-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Противник запускав ворожі цілі із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах додали, що більшість ворожих дронів збили в 2 областях. Зокрема, ідеться про Одещину та Київщину.

Крім того, вказується, що 16 російських безпілотників локаційно втрачено. Наразі інформація уточнюється та оновлюється.

