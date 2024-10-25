Відомо, що в регіоні збили ворожу повітряну ціль. Про це повідомив глава Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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На Рівненщині збили ворожу ціль

В Рівненській області працювали сили протиповітряної оборони. Коваль повідомив про збиття повітряної цілі противника.

Результатом роботи сил ППО є збиття ворожої повітряної цілі,

– ідеться в повідомленні.

За його словами, попередньо людських жертв та руйнувань інфраструктури немає.

Нагадаємо, що цієї ночі ворожі дрони атакували і Львівську область. Відтак, вночі 25 жовтня під час повітряної тривоги, яка тривала з 02:27 по 04:13, на територію Львівщини залетіли чотири ворожі ударні безпілотники.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що жертв та постраждалих нема.