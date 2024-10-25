Там возник пожар в доме. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

К теме "Шахэды" атакуют Киев и ряд областей: где сейчас звучит тревога

Какие последствия атаки "Шахедами" по Киеву

Мэр Киева отметил, что в Соломенском районе столицы слышали взрыв. Там предварительно, вражеский БПЛА попал в жилой дом.

Экстренные службы направляются на место. Подробности позже,

– написал Кличко.

Впоследствии он отметил, что в этом районе в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи.