Там возник пожар в доме. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
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Мэр Киева отметил, что в Соломенском районе столицы слышали взрыв. Там предварительно, вражеский БПЛА попал в жилой дом.
Экстренные службы направляются на место. Подробности позже,
– написал Кличко.
Впоследствии он отметил, что в этом районе в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи.