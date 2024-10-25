Так, защитники неба обезвредили до полутора десятков вражеских дронов, которые угрожали столице этой ночью. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко в телеграме.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
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Начальник КГВА констатировал, что это уже 15 воздушная атака на столицу в октябре. Попко подчеркнул, что агрессор применил исключительно беспилотные летательные аппараты. Ударные дроны оккупанты запускали из Курской области и Краснодарского края.
На Киев вражеские БПЛА заходили двумя большими волнами. Сначала воздушную тревогу объявляли около полуночи, второй раз – примерно в 03:00. Суммарно она длилась около 4 часов.
За это время было обнаружено и различными способами (ПВО, РЭБ и так далее) обезврежено до полутора десятков дронов врага, угрожавших столице Украины,
– заявил Сергей Попко.
Добавил, точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы.
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Чиновник также рассказал, что в результате ночной воздушной атаки в столице зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе обломки сбитых российских дронов вызвали возгорание деревьев и травы на открытой территории. Пожар оперативно ликвидировали.
Информации о пострадавших не поступало,
– отметил председатель КГВА.
Добавил, данные оперативной сводки уточняются. Также чиновник призвал киевлян найти время и способ лично поддержать защитников неба, ведь они берегут наши жизни, наши дома, наше будущее.