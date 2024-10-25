Так, оборонці неба знешкодили до півтора десятка ворожих дронів, які загрожували столиці цієї ночі. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко в телеграмі.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

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Начальник КМВА констатував, що це вже 15 повітряна атака на столицю у жовтні. Попко наголосив, що агресор застосував виключно безпілотні літальні апарати. Ударні дрони окупанти запускали з Курської області та Краснодарського краю.

На Київ ворожі БпЛА заходили двома великими хвилями. Спочатку повітряну тривогу оголошували близько опівночі, вдруге – приблизно о 03:00. Сумарно вона тривала близько 4 годин.

За цей час було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України,

– заявив Сергій Попко.

Додав, точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні сили.

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Посадовець також розповів, що внаслідок нічної повітряної атаки у столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема, у Дарницькому районі уламки збитих російських дронів спричинили загоряння дерев і трави на відкритій території. Пожежу оперативно ліквідували.

Інформації щодо потерпілих не надходило,

– зазначив голова КМВА.

Додав, дані оперативного зведення уточнюються. Також посадовець закликав киян знайти час і спосіб особисто підтримати захисників неба, адже вони бережуть наші життя, наші домівки, наше майбутнє.

