Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано.

Вперше тривогу в Києві та області оголосили близько опівночі. Тоді ж у Повітряних силах попередили про рух ударних БпЛА у бік столиці з північного напрямку. Протиповітряна оборона спочатку працювала в області, а близько 3:37 – на підступах до міста.

О 3:44 у КМВА зробили заяву щодо оперативної інформації про наслідки російської атаки. Там зазначили, що у Києві зафіксували падіння уламків. У Дарницькому районі уламки збитих БпЛП призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. На щастя, пожежу вдалося оперативно ліквідувати.