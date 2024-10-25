Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він закликав українців залишатися у безпечних місцях.

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Влада підтвердила роботу ППО

Тривогу в регіоні оголосили близько 2:27. У Повітряних силах одразу повідомили, що існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА. О 2:43 в о обласній військовій адміністрації уточнили, що "Шахед" уже перебуває у повітряному просторі Львівщини.

ППО працює. Прошу жителів області не ігнорувати повідомлення про підвищену небезпеку і перейти в найближчі до вас укриття,

– закликав очільник ОВА.

Згодом він попередив, що на території Львівської області з'явився ще один "Шахед". Станом на 3:00 він перебував у районі Куликова. "Часто змінює курс. Будьте у безпечному місці", – наголосив Козицький.