Про це повідомили у Київській ОВА. Киян закликали залишатися у безпечних місцях, поки триває ворожа атака.
До теми Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків: у Києві та низці областей оголосили тривогу
На Київщині працює ППО
Російська армія у ніч проти 25 жовтня запустила дрони-камікадзе по Україні. Частина ударних БпЛА атакувала Київ та столицю.
Так, у Повітряних силах попередили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Києва з Півночі. Згодом у Київській ОВА попередили, що у повітряному просторі зафіксували БпЛА.
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Нині сили ППО відбивають ворожу атаку.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– закликали в ОВА.
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