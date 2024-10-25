Про це повідомили у Київській ОВА. Киян закликали залишатися у безпечних місцях, поки триває ворожа атака.

До теми Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків: у Києві та низці областей оголосили тривогу

На Київщині працює ППО

Російська армія у ніч проти 25 жовтня запустила дрони-камікадзе по Україні. Частина ударних БпЛА атакувала Київ та столицю.

Так, у Повітряних силах попередили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Києва з Півночі. Згодом у Київській ОВА попередили, що у повітряному просторі зафіксували БпЛА.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, атаки дронами-камікадзе та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Нині сили ППО відбивають ворожу атаку.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– закликали в ОВА.

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