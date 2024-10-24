Повітряні сили спершу написали, що перші дрони зайшли в повітряний простір України з Півночі. Та досить скоро стало відомо, що додатково відбулися пуски з Приморсько-Ахтарська.
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Де зараз летять "Шахеди", де оголошено тривогу
У Києві та області оголосили повітряну тривогу.
Декілька груп ударних БпЛА рухаються із Запоріжжя на Дніпропетровщину.
Де тривога в Україні
Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області у напрямку Київщини.
Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.
Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються на Чернігівщину.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.