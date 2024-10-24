Повітряні сили спершу написали, що перші дрони зайшли в повітряний простір України з Півночі. Та досить скоро стало відомо, що додатково відбулися пуски з Приморсько-Ахтарська.

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Де зараз летять "Шахеди", де оголошено тривогу

23:56, 24 жовтня У Києві та області оголосили повітряну тривогу.

23:43, 24 жовтня Декілька груп ударних БпЛА рухаються із Запоріжжя на Дніпропетровщину.

23:41, 24 жовтня Де тривога в Україні

23:31, 24 жовтня Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області у напрямку Київщини.

23:26, 24 жовтня Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.

22:57, 24 жовтня Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються на Чернігівщину.