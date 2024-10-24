Воздушные силы сначала написали, что первые дроны зашли в воздушное пространство Украины с Севера. Но довольно скоро стало известно, что дополнительно состоялись пуски из Приморско-Ахтарска.
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Где сейчас летят "Шахеды", где объявлена тревога
В Киеве и области объявили воздушную тревогу.
Несколько групп ударных БПЛА движутся с Запорожья на Днепропетровщину.
Где тревога в Украине
Сейчас несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Черниговской области в направлении Киевщины.
Зафиксирован запуск ударных БПЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска.
Вражеские БПЛА на Сумщине, движутся на Черниговщину.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.