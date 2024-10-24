Воздушные силы сначала написали, что первые дроны зашли в воздушное пространство Украины с Севера. Но довольно скоро стало известно, что дополнительно состоялись пуски из Приморско-Ахтарска.

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Где сейчас летят "Шахеды", где объявлена тревога

23:56, 24 октября В Киеве и области объявили воздушную тревогу.

23:43, 24 октября Несколько групп ударных БПЛА движутся с Запорожья на Днепропетровщину.

23:41, 24 октября Где тревога в Украине

23:31, 24 октября Сейчас несколько групп ударных БПЛА движутся по территории Черниговской области в направлении Киевщины.

23:26, 24 октября Зафиксирован запуск ударных БПЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска.

22:57, 24 октября Вражеские БПЛА на Сумщине, движутся на Черниговщину.