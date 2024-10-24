Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, заметив, что Россия активно масштабирует производство различных ударных беспилотников. Параллельно они развивают и другое похожее направление.

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Как отметил Храпчинский, уже была информация о дронах, внутри которых поместили пластиковые шарики с фольгой. На средствах радиолокации и детекции такие беспилотники выглядят как "Шахеды". Соответственно ПВО работает и по таким фейковым "Шахедам", где обычно нет взрывчатки.

Расчет имеет задачу – уничтожить этот дрон. Никто не знает, есть ли там боевая часть, или нет. Не стоит забывать, что в таких дронах также может быть взрывчатка. Когда мы говорим о дронах-перехватчиках, то мы могли бы увидеть – это "Шахед" или непонятная "банка". И тогда уже принимать решение,

– сказал Храпчинский.

В общем нужно искать решение, которое помогло бы на подходе к крупным городам уничтожать вражеские беспилотники. Условно, автоматизировать работу дронов-перехватчиков, а мобильные огневые группы следили бы за ситуацией и включались бы в случае необходимости.

Об этом и идет речь. Вероятнее всего, в будущем будет использоваться искусственный интеллект или набор алгоритмов, который поможет отрабатывать по воздушным целям,

– подчеркнул Храпчинский.

Напомним, в Украине разработали дрон-перехватчик Sting. Он способен бороться против "Шахедов" и значительно дешевле ракеты к ПВО.