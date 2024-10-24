Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що Росія активно масштабує виробництво різних ударних безпілотників. Паралельно вони розвивають й інший схожий напрямок.

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Як Росія намагається імітувати "Шахеди"

Як наголосив Храпчинський, вже була інформація про дрони, всередині яких вмістили пластикові кульки з фольгою. На засобах радіолокації та детекції такі безпілотники виглядають як "Шахеди". Відповідно ППО працює і по таких фейкових "Шахедах", де зазвичай немає вибухівки.

Розрахунок має завдання – знищити цей дрон. Ніхто не знає, чи є там бойова частина, чи немає. Не варто забувати, що в таких дронах також може бути вибухівка. Коли ми кажемо про дрони-перехоплювачі, то ми могли б побачити – це "Шахед" чи незрозуміла "банка". І тоді вже ухвалювати рішення,

– сказав Храпчинський.

Загалом потрібно шукати рішення, яке допомогло б на підході до великих міст знищувати ворожі безпілотники. Умовно, автоматизувати роботу дронів-перехоплювачів, а мобільні вогневі групи стежили б за ситуацію і вмикалися б у разу потреби.

Про це і йдеться. Найімовірніше, в майбутньому буде використовуватися штучний інтелект або набір алгоритмів, який допоможе відпрацьовувати по повітряних цілях,

– наголосив Храпчинський.

Нагадаємо, в Україні розробили дрон-перехоплювач Sting. Він здатен боротися проти "Шахедів" і є значно дешевшим за ракети до ППО.