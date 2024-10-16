Про це пише "Белорускі Гаюн". Подальша траекторія БпЛА залишилась невідома.

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Ударний дрон росіян залетів у Білорусь

Ще один російський дрон-камікадзе зайшов на територію Гомельської область Білорусі з боку Чорнобильської зони.

Він тримав курс на Мозир.

Також у повідомленні говориться, що "Шахед" залетів у районі Кірова та траси Р-37.

Зверніть увагу! Ворог продовжує завдавати ударів по Україні. Вночі 16 жовтня окупанти запустили 136 ударних БпЛА "Шахед" і ракети різних типів. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Україну з 19:00 15 жовтня по 7:00 16 жовтня.

Останнім часом російські безпілотники неодноразово пролітають над територією Білорусі. Мінськ вже навіть почав їх збивати. Так, вночі проти 26 вересня до країни-союзниці агресора залетіли чотири "Шахеди".

Сам Лукашенко визнав проліт "Шахедів" над Білоруссю, але заявив, що це не його проблеми, а служби безпеки. Він зазначив, що багато безпілотників збивають, не зважаючи на те, чи вони російські, чи українські. Лукашенко вирішив не обговорювати тему "Шахедів" публічно, пообіцявши розбиратися з цим на рівні фахівців.