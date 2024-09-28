Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник антикризового управління Павло Латушко в етері 24 Каналу зазначив, що заяви Лукашенка – брехливі, він намагається показати, що дозволяє літати над територією Білорусі безпілотникам з обох боків, аби виправдатися за наявність в небі саме російських БпЛА.

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Лукашенко почне збивати дрони над Білоруссю лише в 1 випадку

Латушко зауважив, що білоруський диктатор домовився про те, чого насправді немає. Адже українських безпілотників у повітряному просторі Білорусі нема і не було. Натомість в ньому часто-густо з'являються російські дрони. Але звинуватити тільки Росію, що її безпілотники є у повітряному просторі Білорусі, зі слів Латушка, він не може.

Лукашенко намагається довести існування НЛО, а його у вигляді українських дронів над Білоруссю не було. Хотілося б в нього запитати, як він буде реагувати, коли російські безпілотники почнуть літати над його резиденцією, теж буде заявляти, що з усіма домовився?,

– озвучив Латушко.

Експерт впевнений, що Лукашенку байдуже, що ці БпЛА кружляли над Могильовим, Вітебськом, Гомелем, що 1, з його слів, впав над Бобруйськом. Латушко вважає, що тільки в одному випадку самопроголошений президент Білорусі видасть наказ збивати ці дрони.

Він плювати на це хотів. Бо це не стосується його власного життя та безпеки. От коли вони прилетять до однієї з його 18 резиденцій, тоді він почне їх збивати. А зараз він підігрує і вліво, і вправо. Зрозуміло, що він союзник Росії, він все робить в її інтересах,

– підсумував Латушко.

Зауважте! Політолог Андрій Вігірінський висловив думку, що заява Лукашенка про нібито домовленість з Україною про те, що він не буде висвітлювати заліт її дронів у Білорусь, має ширше значення. На його думку, стратегія Лукашенка змінилася і він зосереджується на зовнішній політиці, аби показати, що Білорусь є нейтральною.