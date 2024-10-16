Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Україну з 19:00 15 жовтня по 7:00 16 жовтня.

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Що відомо про нічну атаку окупантів

У ніч на 16 жовтня 2024 року ворог вдарив:

по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із тимчасово окупованої Донеччини,

керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області;

136 ударними БпЛ з російських Курська, Орела, Приморсько-Ахтарська.

Станом на 07:00 (16 жовтня – 24 Канал) в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях,

– розповіли військові.

Вони також уточнили, що внаслідок активної протидії засобів радіоелектронної боротьби 60 російських безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України.

Станом на 7:32 16 жовтня понад 20 безпілотників перебували в повітряному просторі України. Військові продовжували бойову роботу.

До відбиття нападу Повітряні сили ЗСУ залучали:

авіацію,

зенітні ракетні війська,

підрозділи РЕБ,

мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

До речі, Повітряні сили ЗСУ зауважили, що два дрони повернулись назад в напрямку Росії.