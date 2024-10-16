Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Водночас в Київській області після цього ще фіксували російські "Шахеди".

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Що відомо про наслідки атаки "Шахедами" у Києві

Сергій Попко розповів, що після одноденної перерви вперше за майже 50 днів, російські війська знову поновили терор ударними БпЛА по цивільних містах України. Зокрема, ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами і Київ.

Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці!

– написав генерал.

Начальник КМВА зазначив, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих у столиці – не надходила. Усі дані оперативного зведення оновлюють та уточнюють.

Водночас Сергій Попко наголосив, що станом на 07:28 в Київській області ще фіксуються російські дрони. Там ведуть бойову роботу ППО по їхньому знищенню.

"Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і у столиці буде оголошена повітряна тривога. Тому прошу киян та гостей міста дослухатися до сигналів оповіщення, та, у разі небезпеки, користуватися захисними спорудами", – зазначив начальник КМВА.

До слова, міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що вночі 16 жовтня над Троєщиною фіксували ворожі БпЛА. Тому у місті могли працювати сили протиповітряної оборони.