Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В то же время в Киевской области после этого еще фиксировали российские "Шахеды".

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Что известно о последствиях атаки "Шахедами" в Киеве

Сергей Попко рассказал, что после однодневного перерыва впервые за почти 50 дней, российские войска снова возобновили террор ударными БпЛА по гражданским городам Украины. В частности, враг пытался атаковать беспилотными летательными аппаратами и Киев.

Воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов. Все вражеские БПЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах к столице!

– написал генерал.

Начальник КГВА отметил, что информация о разрушениях или пострадавших в столице – не поступала. Все данные оперативной сводки обновляют и уточняют.

В то же время Сергей Попко отметил, что по состоянию на 07:28 в Киевской области еще фиксируются российские дроны. Там ведут боевую работу ПВО по их уничтожению.

"Но не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения на Киев и в столице будет объявлена воздушная тревога. Поэтому прошу киевлян и гостей города прислушиваться к сигналам оповещения, и, в случае опасности, пользоваться защитными сооружениями", – отметил начальник КГВА.

К слову, городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что ночью 16 октября над Троещиной фиксировали вражеские БПЛА. Поэтому в городе могли работать силы противовоздушной обороны.