Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Враг ночью атаковал "Шахедами" и ракетами: сколько вражеских целей удалось сбить
20:35, 15 октября
19:50, 15 октября
В Черниговской области объявлена угроза применения ударных БпЛА.
19:45, 15 октября
В Полтавской области объявлена угроза применения ударных БпЛА.
19:43, 15 октября
Где сейчас вражеские дроны
- "Шахеды" в районе Сум и с юга Сумщины движутся на юго-западное направление на Полтавщину!
- "Шахеды" с запада Харьковщины движутся курсом юго-западным на Полтавщину.
19:22, 15 октября
Внимание! Сумская и Харьковская области – угроза применения ударных БпЛА,
– говорится в сообщении Воздушных сил.