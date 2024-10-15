Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Враг ночью атаковал "Шахедами" и ракетами: сколько вражеских целей удалось сбить

20:35, 15 октября

19:50, 15 октября В Черниговской области объявлена угроза применения ударных БпЛА.

19:45, 15 октября В Полтавской области объявлена угроза применения ударных БпЛА.



19:43, 15 октября Где сейчас вражеские дроны "Шахеды" в районе Сум и с юга Сумщины движутся на юго-западное направление на Полтавщину!

"Шахеды" с запада Харьковщины движутся курсом юго-западным на Полтавщину.