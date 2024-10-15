В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских беспилотников удалось приземлить защитникам.

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Сколько вражеских целей сбито

В ночь на 15 октября 2024 года российские оккупанты задали удар по Николаевщине 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/400 с ВОТ Крыма. Также враг ударил двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской области.

Противник атаковал украинские города также 17-ю ударными БПЛА. В Воздушных силах сообщили, что районы, из которых окупанти запускали "Шахеды", были – Курск и Приморско-Ахтарск, что в России.

Там сообщили, что к отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 12 вражеских БПЛА в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях,

– говорится в сообщении.

Также известно, что 4 российских беспилотника локально потеряно, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. По состоянию на 8:30 утра еще один БПЛА находится в воздухе. Сейчас продолжается боевая работа.