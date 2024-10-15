У Повітряних силах повідомили, скільки ворожих безпілотників вдалося приземлити захисникам.

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Скільки ворожих цілей збито

У ніч на 15 жовтня 2024 року російські окупанти задали удару по Миколаївщині 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму. Також ворог вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області.

Противник атакував українські міста також 17-ма ударними БпЛА. В Повітряних силах повідомили, що райони, з яких окупанти запускали "Шахеди", були – Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Там повідомили, що до відбиття повітряного нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях,

– ідеться в повідомленні.

Також відомо, що 4 російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Станом на 8:30 ранку ще один БпЛА перебуває в повітрі. Наразі триває бойова робота.