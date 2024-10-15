Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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20:35, 15 жовтня

Актуальний рух "Шахедів"

  • "Шахеди"на Сумщині рухаються південно-західним напрямком на Полтавщину!
  • "Шахеди"на Полтавщині рухаються курсом південно-західним на Київську та Черкаську області.
  • "Шахеди"на Чернігівщині рухаються курсом південно-західним на Київщину!

Водночас Київська та Черкаська області – загроза застосування ударних БпЛА!

19:50, 15 жовтня

У Чернігівській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

19:45, 15 жовтня

У Полтавській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

19:43, 15 жовтня

Де зараз ворожі дрони

  • "Шахеди" в районі Сум та з півдня Сумщини рухаються на південно-західний напрямок на Полтавщину!
  • "Шахеди" із заходу Харківщини рухаються курсом південно-західним на Полтавщину.
19:22, 15 жовтня

Увага! Сумська і Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.