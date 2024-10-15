Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Ворог вночі атакував "Шахедами" та ракетами: скільки ворожих цілей вдалося збити

20:35, 15 жовтня Актуальний рух "Шахедів" "Шахеди"на Сумщині рухаються південно-західним напрямком на Полтавщину!

"Шахеди"на Полтавщині рухаються курсом південно-західним на Київську та Черкаську області.

"Шахеди"на Чернігівщині рухаються курсом південно-західним на Київщину! Водночас Київська та Черкаська області – загроза застосування ударних БпЛА!

19:50, 15 жовтня У Чернігівській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

19:45, 15 жовтня У Полтавській області оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.



19:43, 15 жовтня Де зараз ворожі дрони "Шахеди" в районі Сум та з півдня Сумщини рухаються на південно-західний напрямок на Полтавщину!

"Шахеди" із заходу Харківщини рухаються курсом південно-західним на Полтавщину.