В регионе работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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В Киевской области работает ПВО

В Киевской области воздушная тревога была объявлена ​​ориентировочно в 20:33. Воздушные силы сообщали об угрозе иранских дронов-камикадзе типа "Шахед", которые Россия регулярно применяет для своих атак.

Вскоре Воздушные силы уточнили о движении ударных БПЛА в направлении Киевской области из Черниговской. Позже в 21:51 Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО в регионе, которую могли слышать местные.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в сообщении ОВА.

Там также призвали соблюдать информационную тишину. Напоминаем не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.