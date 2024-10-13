О деталях атаки "Шахедов" на регион рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. Он рассказал, зафиксированы ли попадания в результате враждебных действий оккупантов.

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Атака "Шахедов" на Киевщину

Сегодня ночью тревога объявлялась дважды и длилась более, чем 10 часов,

– говорится в сообщении.

Глава Киевской ОГА отметил, что в области работали силы ПВО. По его словам, вражеские цели уничтожены.

Кравченко указал, что пострадавших среди населения нет. Также он добавил, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

В двух районах области в результате падения обломков повреждены 3 частных дома. Повреждения незначительные,

– отметил он.

Глава Киевской ОВА добавил, что оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий атаки россиян.