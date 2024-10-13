Суспільне сообщило о звуках взрывов в столице. Воздушные силы перед этим предупредили о БПЛА возле города.

Хронология ночи В Киевской и части областей – воздушная тревога: россияне атакуют "Шахедами"

Взрывы в Киеве ночью 13 октября: что произошло

Воздушную тревогу в Киеве объявили под утро 13 октября, в 04:56. Через несколько минут Воздушные силы проинформировали в социальных сетях о по меньшей мере одном ударном дроне врага, который двигался к столице Украины.

Далее стало известно о звуках взрывов, а местные сообщества написали о работе Противовоздушной обороны. И уже в 05:06 дали отбой воздушной тревоги.

В настоящее время, по информации Воздушных сил, БПЛА российской армии все еще летали в украинском небе. В частности, в Киевской области курсом на Черниговщину, из Черкасской области курсом на Киевщину и на Сумщине в юго-западном направлении.

В Киевской области воздушная тревога продолжается, как и во многих других областях Украины. В 05:21 Киевская областная военная администрация сообщила о работе в регионе сил Противовоздушной обороны.

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Напомним, минувшей ночью, 12 октября, Россия выпустила по Украине 28 "Шахедов". Из них, согласно отчету Воздушных сил, 24 были сбиты в разных областях.