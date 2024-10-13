Суспільне повідомило про звуки вибухів у столиці. Повітряні сили перед цим попередили про БпЛА біля міста.

Хронологія ночі У Київській та частині областей – повітряна тривога: росіяни атакують "Шахедами"

Вибухи у Києві вночі 13 жовтня: що сталося

Повітряну тривогу у Києві оголосили під ранок 13 жовтеня, о 04:56. За кілька хвилин Повітряні сили проінформували у соціальних мережах про щонайменше один ударний дрон ворога, який рухався до столиці України.

Далі стало відомо про звуки вибухів, а місцеві спільноти написали про роботу Протиповітряної оборони. І вже о 05:06 дали відбій повітряної тривоги.

На цей час, за інформацією Повітряних сил, БпЛА російської армії все ще літали в українському небі. Зокрема, на Київщині курсом на Чернігівщину, з Черкащини курсом на Київщину та на Сумщині у південно-західному напрямку.

У Київській області повітряна тривога триває, як і в багатьох інших областях України. О 05:21 Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу в регіоні сил Протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, минулої ночі, 12 жовтня, Росія випустила по Україні 28 "Шахедів". З них, згідно зі звітом Повітряних сил, 24 були збиті в різних областях.