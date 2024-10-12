Як повідомляють Повітряні сили, переважну більшість безпілотників вдалося ліквідувати. Що відомо про наслідки нічної атаки Росії, передає 24 Канал.

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Відбиття атаки "Шахедів" над Україною

Вночі результаті протиповітряного бою збито 24 з 28 російських "Шахедів" у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено.

Зазначається, що "Шахеди" були випущені з Курська та Приморсько-Ахтарська, що у Росії. Також противник атакував Україну ракетами невстановленого типу. Район пусків – Бєлгородська область.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – акцентують Повітряні сили.

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