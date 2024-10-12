Как сообщают Воздушные силы, подавляющее большинство беспилотников удалось ликвидировать. Что известно о последствиях ночной атаки России, передает 24 Канал.

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Отражение атаки "Шахедов" над Украиной

Ночью в результате противовоздушного боя сбито 24 из 28 российских "Шахедов" в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях.

В результате активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локально потеряны.

Отмечается, что "Шахеды" были выпущены из Курска и Приморско-Ахтарска, что в России. Также противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа. Район пусков – Белгородская область.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", – акцентируют Воздушные силы.

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