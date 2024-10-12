Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Яку тактику може обрати Росія для обстрілів взимку

20:51, 12 жовтня Ударний БпЛА курсом на Броварський район Київщини,

– пишуть оборонці неба.

20:42, 12 жовтня Ударні БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину,

– повідомляють у Повітряних силах.

20:33, 12 жовтня Актуальний рух "Шахедів" БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.

БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.

20:30, 12 жовтня Зафіксовано запуск ударних БпЛА "Shahed-136/Гербера" з Орловської області. Орієнтовно за годину дрони наблизяться до Сумської області.

19:50, 12 жовтня Де зараз ворожі дрони Ударні БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.

Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород

19:30, 12 жовтня Ударні БпЛА у Сумській області рухаються курсом на Полтавську та Чернігівську області, пишуть оборонці неба.

19:18, 12 жовтня Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для Сумської області.