Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Ударний БпЛА курсом на Броварський район Київщини,
– пишуть оборонці неба.
Ударні БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину,
– повідомляють у Повітряних силах.
Актуальний рух "Шахедів"
- БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.
- БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
Зафіксовано запуск ударних БпЛА "Shahed-136/Гербера" з Орловської області. Орієнтовно за годину дрони наблизяться до Сумської області.
Де зараз ворожі дрони
- Ударні БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.
- Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород
Ударні БпЛА у Сумській області рухаються курсом на Полтавську та Чернігівську області, пишуть оборонці неба.
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для Сумської області.
Відмічено пуски БпЛА типу “Shahed” з Курська,
– пишуть моніторингові канали.