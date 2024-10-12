Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Яку тактику може обрати Росія для обстрілів взимку

20:51, 12 жовтня

Ударний БпЛА курсом на Броварський район Київщини,
– пишуть оборонці неба.

20:42, 12 жовтня

Ударні БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину,
– повідомляють у Повітряних силах.

20:33, 12 жовтня

Актуальний рух "Шахедів"

  • БпЛА на Чернігівщині курсом на захід.
  • БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
20:30, 12 жовтня

Зафіксовано запуск ударних БпЛА "Shahed-136/Гербера" з Орловської області. Орієнтовно за годину дрони наблизяться до Сумської області.

19:50, 12 жовтня

Де зараз ворожі дрони

  • Ударні БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.
  • Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород
19:30, 12 жовтня

Ударні БпЛА у Сумській області рухаються курсом на Полтавську та Чернігівську області, пишуть оборонці неба.

19:18, 12 жовтня

Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для Сумської області.

18:58, 12 жовтня

Відмічено пуски БпЛА типу “Shahed” з Курська,
– пишуть моніторингові канали.