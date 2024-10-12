Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Ян Матвєєв, зауваживши, що росіяни можуть використати ту саму тактику, яку використовували два роки поспіль. Вони чекають холодів.

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Що задумав ворог взимку

Під час холодів енергосистема перебуватиме в додатковому напруженні. Люди увімкнуть обігрівачі, до того ж на повну потужність працюватимуть всі станції, які забезпечують гарячу воду. Саме в цей момент ворог може завдати удару.

Україну справді мають посилити засобами ППО, але розрахунок ворога саме на масовість. Наприклад, він скине велику кількість літаючих боєприпасів чи дронів-камікадзе.

Росія не будує свої плани відповідно до реальності, не рахує скільки систем ППО має Україна. У них завдання – запустити якнайбільше, а потім буде видно. Якщо попаде в електростанцію – воно виконане, якщо у житловий будинок – також. Саме цією логікою керуються окупанти. У них головне – всіма силами зруйнувати Україну як державу,

– сказав Ян Матвєєв.

Оскільки зараз почнуться холоди, то пріоритет – залишити Україну без світла, води й тепла. Росіяни використають всі способи, щоб чинити якнайбільший тиск. А те, скільки дронів зіб'ють, який буде результат – їх не особливо цікавить.

Військовий аналітик зауважив, що Росія не надто дбає про модернізацію своїх засобів. Наприклад, Україна за 2 роки війни виготовила та покращила БпЛА. Натомість окупанти як використовували аналоги іранських "Шахедів", так і далі це роблять.