Такое мнение 24 Каналу высказал военный аналитик Ян Матвеев, заметив, что россияне могут использовать ту же тактику, которую использовали два года подряд. Они ждут холодов.

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Что задумал враг зимой

Во время холодов энергосистема будет находиться в дополнительном напряжении. Люди включат обогреватели, к тому же на полную мощность будут работать все станции, которые обеспечивают горячую воду. Именно в этот момент враг может нанести удар.

Украину действительно должны усилить средствами ПВО, но расчет врага именно на массовость. Например, он сбросит большое количество летающих боеприпасов или дронов-камикадзе.

Россия не строит свои планы в соответствии с реальностью, не считает сколько систем ПВО имеет Украина. У них задача – запустить как можно больше, а потом будет видно. Если попадет в электростанцию – оно выполнено, если в жилой дом – также. Именно этой логикой руководствуются оккупанты. У них главное – всеми силами разрушить Украину как государство,

– сказал Ян Матвеев.

Поскольку сейчас начнутся холода, то приоритет – оставить Украину без света, воды и тепла. Россияне используют все способы, чтобы оказать как можно большее давление. А то, сколько дронов собьют, какой будет результат – их не особо интересует.

Военный аналитик заметил, что Россия не слишком заботится о модернизации своих средств. Например, Украина за 2 года войны изготовила и улучшила БпЛА. Зато оккупанты как использовали аналоги иранских "Шахедов", так и дальше это делают.