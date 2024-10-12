Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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20:51, 12 октября Ударный БпЛА курсом на Броварской район Киевской области,

– пишут защитники неба.

20:42, 12 октября Ударные БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину,

– сообщают в Воздушных силах.

20:33, 12 октября Актуальное движение "Шахедов" БпЛА на Черниговщине курсом на запад.

БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.

20:30, 12 октября

19:50, 12 октября Где сейчас вражеские дроны Ударные БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.

Ударный БпЛА на Полтавщине курсом на Миргород

19:30, 12 октября Ударные БпЛА в Сумской области движутся курсом на Полтавскую и Черниговскую области, пишут защитники неба.

19:18, 12 октября Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников для Сумской области.