Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Ударный БпЛА курсом на Броварской район Киевской области,
– пишут защитники неба.
Ударные БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину,
– сообщают в Воздушных силах.
Актуальное движение "Шахедов"
- БпЛА на Черниговщине курсом на запад.
- БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.
Где сейчас вражеские дроны
- Ударные БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.
- Ударный БпЛА на Полтавщине курсом на Миргород
Ударные БпЛА в Сумской области движутся курсом на Полтавскую и Черниговскую области, пишут защитники неба.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников для Сумской области.
Отмечены пуски БпЛА типа “Shahed” из Курска,
– пишут мониторинговые каналы.