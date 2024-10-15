начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал о последствиях вражеской атаки "Шахедами" на Киевщину. По его словам, очередная тревога в столице длилась почти 2 часа.
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Обошлось без пострадавших
Известно, что в Киевской области работали силы противовоздушной обороны. Наши защитники уничтожили вражеские цели.
Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено,
– говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Кроме этого в Киевской ОВА отметили, что падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности за пределами населенных пунктов.
Там также обратились к местным жителям и призвали их быть ответственными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие или хотя бы пользоваться правилом двух стен, когда сообщают об угрозе.